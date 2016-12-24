Ефимова показала, как выглядит "русский допинг"

Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова в шутливой форме на своей странице в Instagram продемонстрировала, как выглядит "русский допинг". 24-летняя спортсменка выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Участие россиянки в Играх-2016 было под вопросом из-за допинговой истории с мельдонием.