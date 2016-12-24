08:30 | ПЛАВАНИЕ

Ефимова показала, как выглядит "русский допинг"

Фото Юлии ЕФИМОВОЙ. Фото www.instagram.com/pryanya93/ Фото Юлии ЕФИМОВОЙ. Фото www.instagram.com/pryanya93/
Фото Юлии ЕФИМОВОЙ. Фото www.instagram.com/pryanya93/
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Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова в шутливой форме на своей странице в Instagram продемонстрировала, как выглядит "русский допинг". 24-летняя спортсменка выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Участие россиянки в Играх-2016 было под вопросом из-за допинговой истории с мельдонием.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Papa Dolphin

больше ни на что ума не хватает

17:53

leskovsa

Над этим не смеяться, а плакать надо.

17:01

maxcds

Юля, красава!

15:17

27Hoax

только 2 серебряные!

14:00

MrRONcn

Остроумно! ))

13:53

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