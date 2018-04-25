24 пловца на чемпионате России выполнили условия отбора на чемпионат Европы

24 пловца по итогам чемпионата России выполнили условия отбора на чемпионат Европы, сообщает "Р-Спорт". Турнир проходил с 20 по 25 апреля в Москве. В состав сборной для выступления на чемпионате Европы включаются пловцы, занявшие первые и вторые места на первенстве страны при выполнении нормативов в финалах.

При этом не исключается, что тренерский штаб включит в состав спортсменов, выполнивших нормативы в финалах, но занявших 3-4 места.

Условия отбора на индивидуальных дистанциях выполнили следующие спортсмены:

Женщины - Анна Егорова (800 м, вольный стиль), Дарья Устинова (100 и 200 м, на спине), Анастасия Авдеева (200 м, на спине), Светлана Чимрова (100 и 200 м, баттерфляй), Мария Каменева (50 м, вольный стиль, 50 и 100 м, на спине), Юлия Ефимова (50, 100 и 200 м, брасс), Анастасия Фесикова (50 и 100 м, на спине), Вероника Андрусенко (200 и 400 м, вольный стиль), Виталина Симонова (200 м, брасс), Виктория Андреева (200 м, комплекс), Наталья Иванеева (50 м брасс);

Мужчины - Олег Костин, Никита Королев (оба - 50 м, баттерфляй), Владимир Морозов (50 м, на спине, 50 и 100 м, вольный стиль), Климент Колесников (50, 100 и 200 м, на спине), Александр Красных (200 и 400 м, вольный стиль), Вячеслав Андрусенко (400 м, вольный стиль), Антон Чупков (100 и 200 м, брасс), Кирилл Пригода (100 и 200 м, брасс), Данила Изотов (100 м, вольный стиль), Евгений Рылов (100 и 200 м, на спине), Андрей Жилкин (200 м, комплекс), Александр Садовников (100 м, баттерфляй), Михаил Вековищев (200 м, вольный стиль).

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Чепик заявил о том, что рекомендовал включить в состав Егора Куимова и Розалию Насретдинову, которые допустили фальстарт в своих заплывах и были дисквалифицированы.