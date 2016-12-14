04:42 | ПЛАВАНИЕ

16-летняя пловчиха Олексяк - лучшая спортсменка года в Канаде

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Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк получила приз имени Лу Марша, который вручается лучшему спортсмену года в Канадке, информирует CBC. 16-летняя пловчиха на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро установила олимпийский рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем (52,7 секунды), а также завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м баттерфляем и две бронзовые награды (в эстафете 4х100 м вольным стилем и эстафете 4x200 м вольным стилем).

Рекордсменом по количеству наград имени Лу Марша является легендарный хоккеист Уэйн Гретцки. Он признавался лучшим спортсменом Канады четыре раза.

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Материалы REN-TV

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