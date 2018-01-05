Денис Юсков: "Подумал, что меня снимут. Эти мысли меня сбили"

Российский конькобежец Денис Юсков, который завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров, высоко оценил поддержку болельщиков.

Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минута 44,53 секунды. Серебряным призером стал голландец Томас Крол (1.45,20), бронзовым – другой представитель Голландии Кун Вервей (34,85).

– Сегодня, казалось, что на финише вы почти остановились, – вопрос Юскову.

– Да, ноги забились как никогда сильно. Хотя трибуны несли вперед. Очень круто бегать под такой шум. Голландия отдыхает.

– Что случилось сегодня во время перехода дорожек? Голландцы подали протест, говорят, вы помешали Томасу Кролу.

– Томас разогнался очень быстро. Даже быстрее, чем на высоте. Наверное, тактический ход. На выходе с поворота я понимал – надо что-то делать. Ускорился. Он тоже добавил. Но я сказал себе, что нужно первым выходить на прямую и ни в коем случае не пускать его вперед.

Боковым зрением видел, что с ним что-то произошло. Даже подумал, что меня снимут. Эти мысли немного сбили меня. Можно было выбегать из 1.44.

– Хотел побить свой же рекорд катка?

– Держал его в уме, подразумевал, что можно замахнуться. (Владимир ИВАНОВ)