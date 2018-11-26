Российский сноубордист Олюнин, сломавший ногу на Олимпиаде, лечится за свой счет

Российский сноубордист Николай Олюнин сообщил, что сам оплачивает расходы на лечение и восстановление после перелома ноги. Травму спортсмен получил на Олимпийских играх 2018 года. Ранее Олюнин сообщил, что пропустит сезон.

– 30 ноября у меня состоится заключительная операция в Германии, после которой я надеюсь быть в строю и заниматься своим любимым делом, – написал Олюнин в Фейсбуке. – К сожалению, чувствую себя немного одиноко, как показывает практика, если есть травма у спортсмена и есть доля вероятности, что он не вернется в спорт, то о нем забывают и не поддерживают так, как хотелось бы.

Я все еще надеюсь на свою федерацию сноуборда, на ее поддержку и внимание. На данный момент все расходы на восстановление, лечение и предстоящие операции несу я сам.

Я травмировался на Олимпийских играх, защищал в такое сложное время честь нашей страны. Старался, рисковал, и очень неприятно остаться со своей проблемой наедине. Верю в лучшее. И вы верьте в себя, друзья, и все получится.