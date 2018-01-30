Илюхина объявила о завершении карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года в параллельном гигантском слаломе Екатерина Илюхина рассказала о своем намерении завершить карьеру. Напомним, что 30-летняя спортсмена не была включена в состав российской команды по сноуборду на Олимпийские игры-2018.

– Я завершаю карьеру, – цитирует "Р-Спорт" Илюхину. – Для меня это решение связано с очень радостным событием. При этом я не планировала заранее или по ходу сезона, что завершу карьеру именно в этом сезоне. Так получилось. Когда женщина узнает перед Олимпиадой о том, что она беременна, то уже нереально выступить на Играх. Я не могу сейчас рисковать ни здоровьем, ни чем-то другим. С одной стороны это радостная новость, с другой – для спорта, наверное, не совсем радостная.