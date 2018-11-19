Вяльбе рассказала о проблемах с сердцем сильнейшей российской лыжницы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала сайту ОКР о составе сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдет 24-25 ноября в Руке (Финляндия). Она отдельно прокомментировала форму Дениса Спицова и сообщила о проблемах Анастасии Седовой. Вяльбе уточнила, что данный состав актуален только для финского этапа, потом будут изменения.

– Что со Спицовым? Кажется, он был не слишком убедителен на отборочных стартах?

– Я так не считаю. Если помните, он и прошлый сезон начал не на самых высоких скоростях, а затем на Олимпийских Играх в Пхенчхане завоевал два "серебра" и "бронзу". Конек Дениса – "коньковые" дисциплины, и мы рассчитываем на него, начиная со второго этапа в Лиллехаммере.

– Почему в сборной отсутствует Седова?

– У Анастасии нет допуска по медицинским показателям. Ей предстоит холтеровское исследование (мониторинг нарушений работы сердца. - Прим. ОКР). Надеемся, что она полностью восстановится к третьему этапу в Бейтостолене.

– Значит, объявленный вчера состав актуален только для финского этапа?

– Совершенно верно. Потом будут изменения, правда, незначительные.

– В какой форме сейчас находятся ваши подопечные?

– Вы знаете, в начале сезона форма сборников – тех же Спицова или Большунова – меня не очень интересует. Гораздо важнее, как ребята будут выглядеть в феврале 2019 года перед чемпионатом мира в Австрии.

Стартовый этап Кубка мира пройдет 24-25 ноября в Финляндии.

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