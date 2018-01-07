Устюгов восстановится в течение двух недель?

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что лыжник Сергей Устюгов должен избавиться от проблем со спиной в течение ближайших двух недель. По его словам, травма не из разряда серьезных, но полную картину даст только детальное медицинское обследование.

- Я думаю, повреждение у Сергея не из разряда серьезных, но оно доставляет ему определенный дискомфорт, со спиной у него есть проблемы, - цитирует "Р-Спорт" Крянина. - Думаю, за неделю или две он справится с этой проблемой. Чтобы не усугубить ее, принято такое решение. Лучше поберечься, чем бороться за второе-третье места.

Надо проводить детальное обследование. Оно будет проведено в ближайшее время. Сейчас не стоит давать лишнюю нагрузку.