Устюгов продолжит выступление на "Тур де Ски"

Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Сергей Устюгов сможет продолжить выступление на "Тур де Ски", несмотря на повреждение спины. Россиянин получил травму в масс-старте во время падения.

– Устюгов готов выйти на старт, – цитирует ТАСС Крамера. – У него возникли небольшие проблемы со спиной после падения, но сейчас все нормально.

Напомним, что в общем зачете Устюгов занимает второе место, уступая швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.