13:05 6 января | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов продолжит выступление на "Тур де Ски"

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Главный тренер сборной России Маркус Крамер отметил, что Сергей Устюгов сможет продолжить выступление на "Тур де Ски", несмотря на повреждение спины. Россиянин получил травму в масс-старте во время падения.

– Устюгов готов выйти на старт, – цитирует ТАСС Крамера. – У него возникли небольшие проблемы со спиной после падения, но сейчас все нормально.

Напомним, что в общем зачете Устюгов занимает второе место, уступая швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4858821

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