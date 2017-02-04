Устюгов обогнал Нортуга на чемпионате Норвегии, но финишировал вторым

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на чемпионате Норвегии, который в эти дни проходит в Люгне. Он на 0,3 секунды отстал от Йоханнеса Клебо, третьим финишировал Эйрик Брансдаль. Петтер Нортуг занял шесто место с отставанием 13,3 секунды.
У женщин в этом же виде программы четвертой приехала Наталья Матвеева, пятой - Юлия Белокрукова. Выиграла гонку Майкен Фалла.
rusfed 2.0
Болеем за Сергея! )
11:06
rusfed 2.0
Нортуг пока не в топ-форме, но в этой гонке было подвигом выйти в финал: очень сильный был состав. Но форма его очевидно восстанавливается после осеннего дизастера, хотя для золота ЧМ ее может и не хватить. Чай не юный уже
11:06
rusfed 2.0
Клэбо был сенсационно хорош - и в рывке в подъем, и на финишной прямой.
11:02
marksan
Всё равно победа!
10:12