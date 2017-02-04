00:52 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов обогнал Нортуга на чемпионате Норвегии, но финишировал вторым

0
0
0
4

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на чемпионате Норвегии, который в эти дни проходит в Люгне. Он на 0,3 секунды отстал от Йоханнеса Клебо, третьим финишировал Эйрик Брансдаль. Петтер Нортуг занял шесто место с отставанием 13,3 секунды.

У женщин в этом же виде программы четвертой приехала Наталья Матвеева, пятой - Юлия Белокрукова. Выиграла гонку Майкен Фалла.

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

rusfed 2.0

Болеем за Сергея! )

11:06

rusfed 2.0

Нортуг пока не в топ-форме, но в этой гонке было подвигом выйти в финал: очень сильный был состав. Но форма его очевидно восстанавливается после осеннего дизастера, хотя для золота ЧМ ее может и не хватить. Чай не юный уже

11:06

rusfed 2.0

Клэбо был сенсационно хорош - и в рывке в подъем, и на финишной прямой.

11:02

marksan

Всё равно победа!

10:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ