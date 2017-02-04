Устюгов обогнал Нортуга на чемпионате Норвегии, но финишировал вторым

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на чемпионате Норвегии, который в эти дни проходит в Люгне. Он на 0,3 секунды отстал от Йоханнеса Клебо, третьим финишировал Эйрик Брансдаль. Петтер Нортуг занял шесто место с отставанием 13,3 секунды.

У женщин в этом же виде программы четвертой приехала Наталья Матвеева, пятой - Юлия Белокрукова. Выиграла гонку Майкен Фалла.