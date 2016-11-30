У Шарлотты Каллы диагностирована мерцательная аритмия

Двукратная олимпийская чемпионка Шарлотта Калла прошла углубленное медицинское обследование, которое выявило у нее наличие мерцательной аритмии, сообщает Aftonbladet. Поводом для обследование стал инцидент на первом этапе Кубка мира в Руке, где Калле стало плохо на 10-километровой гонке, в которой она финишировала в итоге на 75-м месте.

– Причиной проблем Каллы стала мерцательная аритмия, – отметил врач шведки Пер Андерссон. – Обследование показало, что в целом с ее здоровьем все в порядке. После комплексного осмотра мы можем сказать, что нет никакой угрозы и опасности для Шарлотты. Она может вернуться к тренировкам и продолжать бороться на высоком уровне. Конечно, это серьезный диагноз, поэтому мы провели тщательное обследование. Но все же соревноваться она может. Мы продолжим следить за ней с особым вниманием. Однако уверены, что опасности нет.

Сама спортсменка с облегчением встретила этот диагноз, поскольку опасалась более серьезного.

– Я чувствую себя хорошо, до гонки не ощущала ничего странного, – отметила Калла. – Конечно, с облегчением узнала, что у меня нет никакой серьезной болезни. Уже забыла об этом инциденте и работаю дальше. Конечно, усталость не впервые возникает, но я не ожидала, что это случится вот так прямо во время гонки. Вероятно, я требовала от организма большего, чем он мог себе позволить. Возможно, следовало пропустить эту гонку.