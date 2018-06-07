Трехкратный чемпион ОИ Клебо сравнил Месси и Роналду

21-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золота Пхенчхана, в интервью "СЭ" сравнил двух величайших футболистов современности - Лионеля Месси и Криштиану Роналду.



- Вы сказали, что увлекались футболом. Сейчас гоняете мяч вживую или только в PlayStation?

– Я не просто увлекался футболом, а буквально жил на футбольном поле и мечтал стать футболистом. Я очень люблю играть в футбол и регулярно делаю это в команде "Астор".

– Тогда скажите – Месси или Роналду? Кого в лыжах сравнили бы с ними сейчас?

– Я на первое место ставлю Криштиану Роналду. А болею за "Манчестер Юнайтед". Никогда не думал о том, чтобы сравнивать Месси или Роналду с лыжниками. (Андрей ШИТИХИН)

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