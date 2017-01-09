17:25 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сергей Устюгов: "Весь "Тур де Ски" пробегал в одних и тех же перчатках, но сейчас выкину их"

0
0
0
1

Лыжник Сергей Устюгов после завершения "Тур де Ски" отметил, что у него на этой многодневке появилась примета. Россиянин провел все гонки в одинх и тех же перчатках. Устюгов стал первым, кто выиграл шесть из семи стартов на туре, опередив норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту и 2,9 секунды. 

- Появилась примета на этом "Тур де Ски", - заявил Устюгов в эфире "Все на матч". - В начале сезона у меня были тоненькие беговые перчатки. Я подошел к спонсору, поговорил и перед первой гонкой выдали мне новые, непотертые. Так я весь "Тур де Ски" пробегал в одних и тех же перчатках, боялся надеть новые. Но сейчас выкидываю их. Все, что прошло, - забыто, надо двигаться дальше.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

engaer

Устрой аукцион. Вырученные деньги - сиротам.

17:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ