Сергей Устюгов: "Весь "Тур де Ски" пробегал в одних и тех же перчатках, но сейчас выкину их"

Лыжник Сергей Устюгов после завершения "Тур де Ски" отметил, что у него на этой многодневке появилась примета. Россиянин провел все гонки в одинх и тех же перчатках. Устюгов стал первым, кто выиграл шесть из семи стартов на туре, опередив норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту и 2,9 секунды.

- Появилась примета на этом "Тур де Ски", - заявил Устюгов в эфире "Все на матч". - В начале сезона у меня были тоненькие беговые перчатки. Я подошел к спонсору, поговорил и перед первой гонкой выдали мне новые, непотертые. Так я весь "Тур де Ски" пробегал в одних и тех же перчатках, боялся надеть новые. Но сейчас выкидываю их. Все, что прошло, - забыто, надо двигаться дальше.