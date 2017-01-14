Сергей Устюгов: "Мама спросила: "Зачем тебе это все? Может, не надо?" А я говорю: "Это же классно!"

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как забыл поздравить свою девушку лыжнику Елену Соболеву с днем рождения. Также спортсмен заявил, что его мама была против его карьеры.

– У Лены был день рождения как раз в день финиша "Тур де Ски", – сказал Устюгов. – Когда я бежал в гору, было очень тяжело, и мысли вообще никак не складывались. Вот и вылетело из головы, что надо ее тоже на камеру поздравить. Она, конечно, обиделась, но потом сказала: ничего, бывает. Сейчас у нас все хорошо.

– Елена тоже выступала на "Тур де Ски" и заняла 22-е место. Насколько тяжело двум профессиональным лыжникам быть вместе?

– Мне кажется, от того, что мы занимаемся одним делом, нам легче понимать друг друга. Мы же видим друг друга со стороны, можем порой что-то полезное подсказать, помочь.

– А вы ее можете отругать после неудачной гонки?

– Нет, что вы. Я решил, что если дело касается спорта, лучше не буду ее ни хвалить, ни ругать. Не хочу конфликтов по этому поводу.

– Ваша мама, которую вы-таки поздравили с экрана с днем рождения, призналась, что не хотела для вас карьеры лыжника. Почему?

– Был случай, когда я выступал в окружной команде Ханты-Мансийска по юношам, и мама приехала посмотреть наши соревнования. Пока я бежал гонку, сходила на пару подъемов. Мама видела, в каком состоянии прибегали ребята: замерзшие, скрюченные, в соплях, кто-то даже в крови... Конечно, после такого она спросила: "Сереж, а зачем тебе это все? Может, тебе это не надо?" А я говорю: "Мам, ты что, это же классно!" (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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