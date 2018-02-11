Ретивых и Матвеева выиграли Кубок восточной Европы FIS по лыжным гонкам

Россияне Глеб Ретивых и Наталья Матвеева выиграли Кубок восточной Европы FIS по лыжам в Москве. Спринтерскую дистанцию в 1,39 км свободным стилем Ретивых преодолел за 2 минуты, 45,56 секунды, Матвеева – за 3.05,24. Второе и третье места у мужчин заняли Николай Морилов и Андрей Парфенов, у женщин – Полина Некрасова и Мария Давыденкова. Турнир прошел на Гребном канале.

Напомним, Ретивых и Матвеева не были допущены до Олимпиады-2018 решением комиссии МОК до допуску под руководством Валери Фурнерон. (Михаил ПОТАПОВ)