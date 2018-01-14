Ретивых и Краснов – третьи в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Краснов заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Они преодолели дистанцию за 12 минут 19,5 секунды.

Первыми стали итальянцы Дитмар Неклер и Федерико Пеллегрино, второе место заняли шведы Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон.

Еще один российский дуэт в составе Артема Мальцева и Александра Панжинского не смог пробиться в финал.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт (С)

1. Италия-1 (Неклер, Пеллегрино) - 12.18,3

2. Швеция-1 (Йонссон, Петерсон) - отставание 1,0

3. РОССИЯ (РЕТИВЫХ, КРАСНОВ) - 1,2

4. Швейцария-1 (Хедигер, Р. Шад) - 1,4

5. Норвегия-1 (Стадос, Клебо) - 1,9

6. Швеция-2 (Вестберг, Хеггстрем) - 1,9