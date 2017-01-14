Павел Колобков: "Отстранение российских лыжников является незаконным и необоснованным"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что отстранение от участия в соревнованиях российских лыжников является незаконным и необоснованным. 23 декабря прошлого года Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Что касается лыжников, мы лыжным федерациям помогаем, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Уверен, что в нашей лыжной федерации работают достаточно профессиональные юристы. Отстранение наших лыжников является незаконным и необоснованным. Вы знаете, что большинство лыжников, включая Легкова, проводят подготовку не в России.

Ты не можешь не принимать участие в соревнованиях на основе каких-либо неподтвержденных обвинений. Мы будем оказывать поддержку всем нашим спортсменам.