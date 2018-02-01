Олег Перевозчиков: "Воспринял решение CAS с волнением, я его ожидал"

Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков отметил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции восьми российских лыжников на пожизненное отстранение от Олимпиад было ожидаемо.

Сегодня CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В их число вошли лыжник Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

- Воспринял решение с волнением, я его ожидал, потому что, если бы ребят не оправдали, я перестал бы верить в справедливость и во все спортивные идеалы, - цитирует ТАСС Перевозчикова. - Получилось так, как должно было получиться. Очень надеюсь, что оправданные лыжники смогут поехать на Игры, насколько я знаю, адвокаты уже работают по этому вопросу. С некоторыми спортсменами уже успел пообщаться по этому поводу, они с нами на сборах.