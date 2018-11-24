Маркус Крамер: "Устюгову вынули спицы, он тренируется по строгому плану"

Тренер сборной России Маркус Крамер рассказал о восстановлении двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. В октябре Устюгов перенес операцию в связи с переломом пальца руки. Ранее стало известно, что он пропустит три первых этапа Кубка мира и вернется в строй ориентировочно к "Тур де Ски".

- Ему вынули спицы из пальца, он сейчас тренируется в Тюмени по подготовленному мной строгому плану. Будем смотреть, особенно – на следующей неделе, в каком он состоянии и как себя чувствует. Если все будет хорошо, то возможно стартует в Давосе, но для этого все должно быть хорошо, - цитирует "РИА Новости" Крамера.