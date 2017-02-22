00:08 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Маркус Крамер: "Легков разъярен из-за решения CAS"

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Маркус Крамер, тренер российского лыжника Александра Легкова, отметил, что спортсмен сильно переживает по поводу сегодняшнего решения CAS не рассматривать его апелляцию на отстранение. Такой вердикт суда в Лозанне был вынесен за день до старта чемпионата мира-2017 в Лахти. Россиянин пока не может рассчитывать на участие в соревнованиях.

- Это совершенно несправедливо, не имеет никакого смысла, - приводит Dagbladet слова Крамера. - Ни один из отстраненных лыжников не сдавал положительные тесты на допинг. Если вы сделаете это, то должны быть наказаны и исключены. Но если спортсмен никогда не сдавал положительный тест, то он, конечно, должен иметь возможность соревноваться. Это совершенно очевидно.

Легков разъярен. Он очень близко воспринимает все к сердцу. Никто в России не может понять, почему он не выходит на старт. Он не сделал ничего плохого. Это безвыходная ситуация.

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