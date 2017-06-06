С тарший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский сообщил, что олимпийский чемпион Никита Крюков практически преодолел проблемы со спиной. По его словам, тренерский штаб знает, как избежать рецидивов.

Крюков из-за проблем со спиной пропустил часть прошлого сезона, но на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти завоевал золото в командном спринте.

- Скажем так: проблемы со спиной мы почти преодолели, - цитирует "Р-Спорт" Каминского. - Проблемы-то уже застарелые, одним разом не справиться, но на сегодня мы понимаем, как ситуацию контролировать, как избежать рецидивов. Я как тренер понимаю, какие упражнения надо делать, чтобы минимальный был вред, как закачивать спину, для того чтобы вообще избежать рецидивов. Ситуация мне нравится. На сегодня, слава богу, справляемся с этой проблемой.