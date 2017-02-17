11:06 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Иванова позже подаст апелляцию в CAS

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS) от лыжницы Юлии Ивановой на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) по отстранению от международных соревнований будет подана позднее. Напомним, в декабре было принято решение об отстранении Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой по итогам доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

- Вчера вечером сдали документы в CAS на трех спортсменов, на Иванову адвокаты решили сдать позже отдельно, так как она не планировалась на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Вяльбе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170217/1116455681.html

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