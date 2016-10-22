20:35 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Федерация лыжного спорта Норвегии не комментирует возможную дисквалификацию Йохауг

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Федерация лыжного спорта Норвегии не комментирует информацию о возможном наказании для олимпийской чемпионки 2010 года Терезы Йохауг, которая временно отстранена до 18 декабря из-за положительной допинг-пробы. Сама спортсменка уверяет, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно из-за крема для губ, прописанного врачом. Ранее глава Международной федерации лыжного спорта Жан-Франко Каспер отметил, что Йохауг может грозить до четырех лет дисквалификации.

– Мы не собираемся комментировать возможные последствия и расследование дела, пока Антидопинговое агентство Норвегии не рассмотрит вопрос, – цитирует Dagbladet директора по коммуникациям норвежской федерации лыжного спорта Эспена Граффа.

Адвокат Йохауг также отказался от комментариев по этому вопросу.

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