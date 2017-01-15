Елена Вяльбе: "Женская сборная России начинает вставать с колен"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала историческую победу Натальи Матвеевой в спринте на этапе Кубка мира в Тоблахе, а также первое место Матвеевой и Юлии Белоруковой в командном спринте. По ее словам, женская сборная России начинает вставать с колен.

- Победы всегда сложно комментировать, - сказала Вяльбе. - Но могу сказать: мы рады и счастливы, что наши девушки провели такие успешные гонки. На самом деле, главное, что Наталья на финише прошла грамотно. Очень важно, когда спортсмен не просто сохраняет силы на конец дистанции, но и предпринимает какие-то тактические ходы. И Юлия, безусловно, свой последний этап отработала на сто процентов.

- Как можете охарактеризовать Наталью Матвееву?

- Наталья очень серьезно относится ко всему тренировочному процессу. Как к спортсменке к ней никогда нет претензий. Она - спринтер. Поэтому необходимо быть и хорошим стратером, и финишером. Времени на раздумья там особо нет.

- Она - лидер сборной России?

- В спринте, наверное, да. На длинных дистанциях она все-таки не выступает.

- Россиянки - фавориты грядущего чемпионата мира в Лахти?

- Не стала бы делать таких громких заявлений. Вообще, никаких прогнозов не делаю. Наверное, наш женский лыжный спорт только начинает вставать с колен. (Ярослав СУСОВ)