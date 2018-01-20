Елена Вяльбе: "Когда МОК огласит фамилии отстраненных, будем узнавать за что"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает фамилии отстраненных спортсменов, входящих в ее федерацию. Вяльбе также добавила, что не читала официальное сообщение МОК о 111 отстраненных российских спортсменах.

– Вчера стало известно об отстранении 111 россиян из предварительной заявки ОКР от Игр-2018. Знаете ли, кого из ваших спортсменов отстранили?

– Нет. Мне ничего не сообщали.

– Причины вам известны?

– Нет.

– Такая новость стала неожиданностью для вас?

– Я не могу комментировать эту новость, потому что не знаю, кто и где это написал.

– Официальное сообщение было опубликовано вчера на сайте МОК.

– Не читала его. У нас есть ОКР. Когда нам объявят, кто эти спортсмены, тогда и будем узнавать, кого по каким причинам отстранили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что 19 января поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.