Елена Вяльбе: "Когда МОК огласит фамилии отстраненных, будем узнавать за что"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не знает фамилии отстраненных спортсменов, входящих в ее федерацию. Вяльбе также добавила, что не читала официальное сообщение МОК о 111 отстраненных российских спортсменах.
– Вчера стало известно об отстранении 111 россиян из предварительной заявки ОКР от Игр-2018. Знаете ли, кого из ваших спортсменов отстранили?
– Нет. Мне ничего не сообщали.
– Причины вам известны?
– Нет.
– Такая новость стала неожиданностью для вас?
– Я не могу комментировать эту новость, потому что не знаю, кто и где это написал.
– Официальное сообщение было опубликовано вчера на сайте МОК.
– Не читала его. У нас есть ОКР. Когда нам объявят, кто эти спортсмены, тогда и будем узнавать, кого по каким причинам отстранили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что 19 января поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена дисквалифицированных и причины наказания при этом не озвучены.
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
андрей дымов
эту вяльбу надо отстранить
15:02