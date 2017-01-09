Бессмертных с номером "СЭ": "Приятно видеть Устюгова на борту самолета"

Лыжник Александр Бессмертных отметил, что рад за Сергея Устюгова, который вчера выиграл "Тур де Ски". Россиянин стал первым гонщиком, которому удалось выиграть шесть стартов из семи во время многодневки. После завершения тура Устюгов отметил, что без помощи партнеров он не смог бы финишировать даже в призах.

"Тур закончился! Приятно видеть на борту самолета уже в России этого человека! С которым на протяжении девяти дней делали одно дело. Вот герой новогодних праздников! Рад за этого мужика всей душой! Он дотерпел до конца. Всех с прошедшими праздниками! Смотрите лыжные гонки, занимайтесь спортом! Всем здоровья", - написал Бессмертных в Instagram с фотографией первой полосы сегодняшнего номера "СЭ".