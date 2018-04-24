15:49 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Белорукова будет тренироваться у Крамера в следующем сезоне

Юлия Белорукова будет тренироваться у Маркуса Крамера в сезоне-2018/19.  Помимо нее в группу немца вошли  Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Яна Кирпиченко и Евгения Шаповалова. Другие спортсмены также были распределены по тренерским группам.

Группа Юрия Бородавко: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева.

Группа Егора Сорина:Татьяна Алешина, Аида Баязитова, Полина Кальсина, Христина Мацокина, Полина Некрасова, Нечаевская Анна.

На самоподготовке будут находиться Мария Гущина, Анастасия Доценко, Анастасия Седова и Юлия Чекалева.

Состав сборной России был утвержден 12 апреля на заседании президиума Федерацией лыжных гонок России.   

Напомним, на Олимпиаде в Пхенчхане Белорукова завоевала две бронзовые награды. Нечаевская, Седова и Непряева также выиграли по одной медали за третье место в эстафете.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/4214.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!