Алыпов пожаловался, что авиакомпания сломала его лыжные палки в багаже

Бронзовый призер Олимпиады лыжник Иван Алыпов пожаловался на авиакомпанию "Аэрофлот" из-за сломанных во время погрузки его багажа лыжных палок. О своей претензии спортсмен написал в Инстаграме.
– Даже не знаю, что написать.... Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал "Аэрофлот" за один перелет! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!
Позднее он подчеркнул, что вряд ли дело дойдет до суда.
– Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет, – цитирует ТАСС Алыпова. – Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту. В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит "Аэрофлот", но не думаю, что это дойдет до судебного иска.
Даже не знаю что написать.... Наверное за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал @aeroflot за один перелёт! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!#аэрофлот #багаж #чтоделать #кудабежать #aeroflot