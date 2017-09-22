Алыпов пожаловался, что авиакомпания сломала его лыжные палки в багаже

Бронзовый призер Олимпиады лыжник Иван Алыпов пожаловался на авиакомпанию "Аэрофлот" из-за сломанных во время погрузки его багажа лыжных палок. О своей претензии спортсмен написал в Инстаграме.

– Даже не знаю, что написать.... Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал "Аэрофлот" за один перелет! Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками. И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией? Друзья, буду благодарен за репост!

Позднее он подчеркнул, что вряд ли дело дойдет до суда.

– Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет, – цитирует ТАСС Алыпова. – Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту. В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит "Аэрофлот", но не думаю, что это дойдет до судебного иска.