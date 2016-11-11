Александр Легков: "Хочу плавно войти в сезон"

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков отметил, что ставит перед собой задачу плавно войти в сезон-2016/17. Спортсмен готовится к сезону в составе смешанной группы под руководством Маркуса Крамера, который на протяжении предыдущих сезонов также работал с российским спортсменом.

- На данный момент я ставлю перед собой задачу войти в сезон плавно, войти с хорошими результатами, - цитирует "Р-Спорт" Легкова. - И уже от этого можно потихонечку ставить перед собой задачи и на чемпионат мира, и на "Тур де Ски", если все будет складываться хорошо.

Нет нетерпения (перед стартом сезона), но есть волнение, потому что ответственность огромная. Я прекрасно все понимаю и действительно за это болею. У меня ответственность перед болельщиками, перед федерацией, перед близкими. Чем ни занимаюсь, все хочется выполнять на пятерку.