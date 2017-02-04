Крафт - первый на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Васильев - 16-й

Австриец Штефан Крафт занял первое место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Вторым стал немец Андреас Веллингер, замкнул тройку лидеров поляк Камил Стох. Лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, который занял 16-е место.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Крафт (Австрия) - 439,9 (227,5 + 218,0)
2. Веллингер (Германия) - 434,8 (234,5 + 222,5)
3. Стох (Польша) - 425,4 (222,5 + 217,0)
4. Танне (Норвегия) - 418,2 (215,5 + 229,0)
5. Д. Превц (Словения) - 410,9 (220,0 + 211,0)
6. П. Превц (Словения) - 392,8 (220,0 + 211,5)
16. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 359,7 (188,5 + 220,5)
17. КЛИМОВ (Россия) - 358,9 (205,5 + 210,5)
26. КОРНИЛОВ (Россия) - 316,3 (186,5 + 186,5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1803_70_0/