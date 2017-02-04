Крафт - первый на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Васильев - 16-й

Австриец Штефан Крафт занял первое место на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Вторым стал немец Андреас Веллингер, замкнул тройку лидеров поляк Камил Стох. Лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, который занял 16-е место.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Крафт (Австрия) - 439,9 (227,5 + 218,0)

2. Веллингер (Германия) - 434,8 (234,5 + 222,5)

3. Стох (Польша) - 425,4 (222,5 + 217,0)

4. Танне (Норвегия) - 418,2 (215,5 + 229,0)

5. Д. Превц (Словения) - 410,9 (220,0 + 211,0)

6. П. Превц (Словения) - 392,8 (220,0 + 211,5)

16. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 359,7 (188,5 + 220,5)

17. КЛИМОВ (Россия) - 358,9 (205,5 + 210,5)

26. КОРНИЛОВ (Россия) - 316,3 (186,5 + 186,5)