Климов принес России первую в истории победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Россиянин Евгений Климов одержал победу на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. Результат 24-летнего спортсмена по итогам двух попыток составил 263,4 балла.

Второе место занял представитель Германии Штефан Лайе (256,7). На третьей строчке расположился японец Рею Кобаяси (255,6).

Это победа стала первой для мужчин. У женщин соревнования в прыжках с трамплина выигрывала Ирина Аввакумова, которая заняла первое место на этапе Кубка мира сезона-2013/14 в Чайковском.

Лучшими достижениями среди отечественных прыгунов обладали Дмитрий Васильев, трижды становившийся вторым на этапах, а также Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.

Прыжки с трамплина

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120

1. Евгений Климов (Россия) - 263,4 (127,5 + 131,5)

2. Штефан Лайе (Германия) - 256,7 (124,5 + 130,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) - 255,6 (137,5 + 127,0)

4. Камил Стох (Польша) - 255,3 (126,5 + 127,0)

5. Тими Зайц (Словения) - 253,4 (126,0 + 127,0)

6. Петр Жила (Польша) - 251,3 (124,5 + 131,0)

49. Денис Корнилов (Россия) - 78,4 (104,5)

Отметим, что Климов набрал 100 очков и стал лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Следующий этап состоится 23-25 ноября в Финляндии.

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