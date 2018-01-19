Юн Сун Бин - обладатель Кубка мира, Трегубов - пятый

На заключительном этапе Кубка мира в Кенигзее победителем стал немец Аксель Юнгк, второе место занял латвиец Мартинс Дукурс, замкнул тройку лидеров его брат Томас Дукурс.

Россиянин Никита Трегубов занял четвертое место. В общем зачете Кубка мира он занял пятое место.

Выиграл Кубок мира Юн Сун Бин. Россиянин Александр Третьяков стал девятым в итоговом зачете.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Юнгк (Германия) - 1.41,61 (51,05 + 50,56)

2. М. Дукурс (Латвия) - 1.41,63 (51,05 + 50,58)

3. Т. Дукурс (Латвия) - 1.41,84 (51,17 + 50,67)

4. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.41,86 (51,17 + 50,69)

5. Гротгер (Германия) - 1.42,11 (51,18 + 50,93)

6. Гасснер (Германия) - 1.42,20 (51,25 + 50,95)

7. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.42,22 (51,27 + 50,95)

17. МАРЧЕНКОВ (Россия) - 1.43,67 (51,81 + 51,86)