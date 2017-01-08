Виталий Мутко: "Давайте не будем рассматривать снятие дисквалификации со скелетонистов как подвиг"

Вице-премьер России по вопросам спорта, молодежной политики и туризма Виталий Мутко подчеркнул, что не стоит делать подвига из решения IBSF снять временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистов. Ранее стало известно, что временно отстраненные Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова смогут принять участие в ближайших соревнованиях, в том числе и чемпионате Европы.

– Давайте не будем смотреть, чьи это усилия, не будем это рассматривать как подвиг, а будем просто рассчитывать на объективность вне политического контекста, – приводит "Интерфакс" слова Мутко. – Мы уже говорили, что у нас нет и не было никакой государственной программы поддержки допинга в спорте, мы высказывали уже свою позицию по докладу Макларена, мне тут добавить нечего.