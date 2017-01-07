Трегубов - шестой на этапе Кубка мира в Альтенберге

Немец Кристофер Гротеер стал первым на третьем этапе Кубка мира. Второе место занял латвиец Мартиньш Дукурс, третье - немец Аксель Юнгк. Россиянин Никита Трегубов стал шестым, Евгений Рукосуев – 22-м.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Гротгер (Германия) - 1.52,30 (56,20 + 56,10)

2. М. Дукурс (Латвия) - 1.52,60 (56,42 + 56,18)

3. Юнгк (Германия) - 1.52,77 (56,44 + 56,33)

4. Гасснер (Германия) - 1.52,93 (56,49 + 56,44)

5. Юн Сун Бин (Корея) - 1.53,26 (56,64 + 56,62)

6. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.53,45 (56,79 + 56,66)...

22. РУКОСУЕВ (Россия) - 58,21