Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Антуан завершил карьеру

Американский скелетонист, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Мэтт Антуан объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает сайт Международной федерации бобслея и скелетона.

Сообщается, что спортсмен выиграл отборочные соревнования в сборную США, но еще перед последней попыткой объявил о завершении карьеры. Он получит тренерскую должность в американской команде.

33-летний скелетонтист стал бронзовым призером на Олимпиаде-2014, а также выиграл чемпионата мира-2018 в соревнованиях смешанных команд.