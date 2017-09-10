Сборная России стала третьей в медальном зачете домашнего ЧМ по стендовой стрельбе

Сборная России заняла третье место на завершившемся в подмосковном Дмитрове чемпионате мира по стендовой стрельбе. В активе российских спортсменов восемь медалей - два золота, четыре серебра и две бронзы.

Золотые медали в составе сборной России завоевали Николай Теплый и Надежда Коновалова (смешанный командный скит), а также Виталия Фокеева (дабл-трап). Серебряные награды в активе Альбины Шакировой (скит), Юлии Савельевой (трап, юниоры), команда в составе Савельевой, Полины Князевой и Ангелины Рудневой (командный трап), а также команда в составе Теплого, Александра Землина и Антона Астахова (командный скит). Бронзу завоевали Фокеев, Василий Мосин, Артем Некрасов (командный дабл-трап), а также команда в составе Шакировой, Коноваловой и Анастасии Крахмалевой (командный скит).

Первое место в медальном зачете заняла Италия, на счету которой 17 наград (9-6-2). Второе место заняли стрелки из США - 12 медалей (5-1-6).

Чемпионат мира прошел в подмосковном стрелковом комплексе "Лисья нора" с 1 по 10 сентября.