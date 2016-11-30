Оружие, из которого застрелился Лошаков, не значилось ни в одной из спортивных секций

Тренер Сергей Малахов, работавший с погибшим стрелком Владиславом Лошаковым, рассказал, что спортсмен не числился ни в одной спортивной школе. По его словам, оружие, из которого был совершен выстрел, принадлежит лично спортсмену согласно разрешению.

- Подобной трагедии ничего не предвещало, - сказал Малахов. - Влад был спокойным, ответственным, имел звание мастера спорта. Никаких нареканий никогда к нему не было: не нарушал ни технику безопасности, ни спортивный режим. Владислав был свободным спортсменом, который не числился ни в одной спортивной школе. От нас он ушел полтора года назад. Однако периодически он приезжал на тренировки, мы виделись. Оружие, из которого был совершен роковой выстрел, принадлежит лично Владиславу согласно разрешению. Соответственно, оно не государственное, не относится ни к одной из секций.

Тело чемпиона России среди юниоров по стендовой стрельбе Владислава Лошакова было обнаружено неподалеку от парка Кузьминки. Рядом с трупом лежала предсмертная записка, в которой погибший написал, что "устал". 9 апреля этого года Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал для сборной Москвы золото в командном первенстве России среди молодежи в поселке Тугургой (Республика Адыгея) в олимпийском упражнении "скит". (Любовь КОНЯЕВА)