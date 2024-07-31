Сборная Гватемалы впервые в своей истории завоевала золотую медаль Олимпийских игр

Гватемальская спортсменка Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль в стрельбе в трапе на Олимпиаде-2024.

Для сборной Гватемалы это первая золотая медаль в истории Олимпийских игр. Ранее в этой же дисцплине Игр-2024 бронзу у мужчин завоевал Жан-Пьерр Карденас Броль, а на Олимпиаде-2012 в Лондоне Эрик Баррондо занял второе место в спортивной ходьбе на 20 километров.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.