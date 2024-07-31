Гватемалка Олива завоевала золотую медаль Игр-2024 в стендовой стрельбе и побила олимпийский рекорд
Гватемалка Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль в стрельбе в трапе на Олимпиаде-2024.
Гватемальская спортсменка показала результат 45 баллов, установив новый олимпийский рекорд. Это первое олимпийское золото в истории сборной Гватемалы. Серебро у итальянки Сильваны Станко (40 баллов), бронза у Пенни Смит из Австралии (32 балла).
У мужчин победителем в этой дисциплине стал британец Натан Хэйлз.
Стрельба
Шатору (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Трап
Финал
1. Адриана Руано Олива (Гватемала) — 45 (OR)
2. Сильвана Станко (Италия) — 40
3. Пенни Смит (Австралия) — 32
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