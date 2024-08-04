Стендовик Кроветто принесла сборной Чили первую золотую медаль Олимпийских игр с 2004 года

Чилийская спортсменка Франсиса Кроветто завоевала золотую медаль по стрельбе в ските Олимпиады-2024.

34-летняя спортсменка показала результат в 55 баллов. Серебряную медаль завоевала британка Эмбер Раттер (55), американка Остен Смит взяла бронзу (45).

Это первая золотая медаль сборной Чили на Олимпиаде-2024 и первая с Игр-2004 в Афинах: тогда первые золотые медали завоевали теннисисты Фернандо Гонсалес и Николас Массу в паре, а также Массу победил в одиночном турнире.

Стрельба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Скит

Финал

1. Франсиска Кроветто (Чили) — 55

2. Эмбер Раттер (Великобритания) — 55

3. Остен Смит (США) — 45