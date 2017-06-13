Роналду - пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes

Португальский футболист Криштиану Роналду занял пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов. Возглавляет рейтинг рэпер Diddy, у которого 130 миллионов. На втором месте - певица Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов, на третьем - писательница Джоан Роуллинг (95).

Всего в рейтинге 30 спортсменов. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс с доходом 86 миллионов долларов занял десятое место, нападающий "Барселоны" Лионель Месси - 14-е (80 миллионов), теннисист Роджер Федерер - 23-е (64). Также в топ-100 представители НФЛ, гольфа, Формулы-1, легкой атлетики, ММА и бейсбола. Замыкает рейтинг форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович с заработком в 32 миллиона долларов.

Топ-100 самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes (спортмены)

5. Криштиану Роналду (футбол, "Реал") - 93

10. Леброн Джеймс (баскетбол, "Кливленд") - 86

14. Лионель Месси (футбол, "Барселона") - 80

23. Роджер Федерер (теннис) - 64

25. Кевин Дюрант (баскетбол, "Голден Стэйт") - 60,6

37. Эндрю Люк (американский футбол, "Индианаполис") - 50

37. Рори Макилрой (гольф) - 50

42. Стеф Карри (баскетбол, "Голден Стэйт") - 47,3

45. Джеймс Харден (баскетбол, "Хьюстон") - 46,6

46. Льюис Хэмилтон (Формула-1, "Мерседес") - 46

48. Дрю Брис (американский футбол, "Нью-Орлеан) - 45,3

50. Фил Микельсон (гольф) - 43,5

62. Рассел Уэстбрук (баскетбол, "Оклахома-Сити") - 38,6

63. Себастьян Феттель (Формула-1, "Феррари") - 38,5

64. Дэмиан Лиллард (баскетбол, "Портленд") - 38,4

68. Новак Джокович (теннис) - 37,6

70. Тайгер Вудс (гольф) - 37,1

71. Неймар (футбол, "Барселона") - 37

76. Дуэйн Уэйд (баскетбол, "Чикаго") - 36,2

77. Фернандо Алонсо (Формула-1, "Макларен") - 36

83. Джордан Спет (гольф) - 34,5

87. Деррик Роуз (баскетбол, "Нью-Йорк") - 34,3

88. Усэйн Болт (легкая атлетика) - 34,2

89. Гарет Бэйл (футбол, "Реал") - 34

89. Конор Макгрегор (ММА) - 34

92. Кеи Нишикори (теннис) - 33,9

93. Флетчер Кокс (американский футбол, "Филадельфия") - 33,4

94. Клейтон Киршоу (бейсбол, "Лос-Анджлес") - 33,3

97. Кармело Энтони (баскетбол, "Нью-Йорк") - 32,6

100. Златан Ибрагимович (футбол, "МЮ") - 32