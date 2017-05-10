Золото "Спартака", финал "Юве", бой Овечкина и Малкина

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 10 мая.

НАГРАДА. Когда "Спартак" получит золото?

Красно-белые спустя 16 лет заняли первое место. "СЭ" рассказывает главное о порядке вручения призов новым чемпионам страны.

РЕТРО. До 16, не старше

"СЭ" – о том, что произошло в футбольном мире и не только с 2001 года. С тех пор, когда "Спартак" в последний раз до этого сезона становился чемпионом России.

ФИНАЛ. "Барселона" меня не уважала"

В ночь на среду "Ювентус" пусть и прервал сухую серию, снова победил "Монако" и вышел в финал Лиги чемпионов. Пока Джанлуиджи Буффон и компания ждут "Реал" (или все-таки "Атлетико"?), выделяем в составе туринцев Дани Алвеса. До сих пор трудно поверить, но экс-защитник "Барселоны" летом достался "Старой синьоре" бесплатно.

ДЕРБИ. "Атлетико" жаждет чуда

"Атлетико" попытается отыграть три гола у "Реала" в последнем полуфинале Лиги чемпионов после поражения с хет-триком Криштиану Роналду. Исход матча прогнозирует экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

БИТВА. "Вашингтон" – "Питтсбург": судная ночь

В ночь со среды на четверг в столице США состоится решающий матч серии второго раунда Кубка Стэнли "Вашингтон" – "Питтсбург". Для команд Александра Овечкина и Евгения Малкина эта игра – определяющая не только в этом сезоне. Все подробности встречи – в трансляции и утренних материалах "СЭ".

ВЗГЛЯД. Чья победа выгоднее сборной России?

"СЭ" рассуждает о том, кто из российских игроков "Вашингтона" и "Питтсбурга" может пригодиться национальной сборной на чемпионате мира. И оценивает вероятность увидеть Овечкина или Малкина в Германии и Франции, если их клубы завершат сезон.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. "Футбол люблю больше хоккея". Маленький радости Насти Задорожной

"СЭ" запустил уникальный раздел "Женская лига". В нем прекрасная половина человечества рассказывает о себе, спорте, красоте и многом другом. Переходите по ссылке – и просто наслаждайтесь!