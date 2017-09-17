Срыв "Спартака", ничья Головкина, стена Квята

МАТЧ. Крушение Карреры
Чемпион страны "Спартак", ведя в два мяча, упустил победу на последней минуте гостевого матча премьер-лиги с игравшим больше тайма в меньшинстве "Тосно". Как же так? Отдельно – разбор голов в ворота красно-белых и описание ключевых ошибок судейской бригады Владимира Сельдякова.
РЕАКЦИЯ. Массимо Каррера: "Спросите у игроков, есть ли у них проблемы со мной"
Главный тренер "Спартака" сразу после матча предложил спросить у своих футболистов, почему они упустили победу. И высказался о том, стала ли позором игра с "Тосно", ошибках Петковича и других проблемах красно-белых.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Чемпион самоуничтожился
Что происходит со "Спартаком"? Специалисты и болельщики негодуют. Версия нашего корреспондента Михаила ГОНЧАРОВА о главной причине кризиса красно-белых.
ЕВРОБАСКЕТ. Россия – в шаге от финала, в шаге от бронзы
Сборная России в матче за 3-е место чемпионата Европы через 10 лет и один день после золотого вечера в Мадриде снова сошлась с Испанией. В Стамбуле спор за медали выиграли экс-чемпионы Старого Света. Россияне – четвертые. Но все равно – молодцы.
БОЙ. Альварес Головкину не по зубам
Супербой между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом неожиданно завершился вничью. Андрей БАЗДРЕВ анализирует поединок двух боксеров, а также разъясняет спорное решение судей. Отдельно – ключевые моменты боя.
АВАРИЯ. Ольга Медведцева пострадала в ДТП
Бывшие биатлонистки сборной России Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае. "СЭ" рассказывает о происшествии и желает получившей серьезные повреждения Ольге Медведцевой скорейшего выздоровления.
ФОРМУЛА. Квят попросил прощения после нового провала
Дождь превратил "Гран-при Сингапура" в огонь. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "доставшей" его субботней квалификации закончил гонку в стене, лидер личного зачета Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" – на вершине, а стартовавший с поула конкурент британца Себастьян Феттель – в ауте после столкновения двух "Феррари" и "Ред Булла".
ТАКОЙ ХОККЕЙ. "Не надо делать из Овечкина Дон Кихота"
Постоянный эксперт "СЭ" Александр ХАВАНОВ – о наиболее заметных событиях прошедшей недели. Одно из них – заявление сегодняшнего именинника, нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина о пропуске Олимпиады-2018. Даже суперфорварду не победить ИИХФ, МОК и главное – НХЛ.
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