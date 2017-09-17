Срыв "Спартака", ничья Головкина, стена Квята

Сегодня. Санкт-Петербург. "Тосно" - "Спартак" - 2:2. Красно-белые упустили в концовке перевес в два гола против проведшего больше тайма вдесятером соперника. Фото Сергей МАЙОРОВ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 17 сентября.

МАТЧ. Крушение Карреры

Чемпион страны "Спартак", ведя в два мяча, упустил победу на последней минуте гостевого матча премьер-лиги с игравшим больше тайма в меньшинстве "Тосно". Как же так? Отдельно – разбор голов в ворота красно-белых и описание ключевых ошибок судейской бригады Владимира Сельдякова.

РЕАКЦИЯ. Массимо Каррера: "Спросите у игроков, есть ли у них проблемы со мной"

Главный тренер "Спартака" сразу после матча предложил спросить у своих футболистов, почему они упустили победу. И высказался о том, стала ли позором игра с "Тосно", ошибках Петковича и других проблемах красно-белых.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Чемпион самоуничтожился

Что происходит со "Спартаком"? Специалисты и болельщики негодуют. Версия нашего корреспондента Михаила ГОНЧАРОВА о главной причине кризиса красно-белых.

ЕВРОБАСКЕТ. Россия – в шаге от финала, в шаге от бронзы

Сборная России в матче за 3-е место чемпионата Европы через 10 лет и один день после золотого вечера в Мадриде снова сошлась с Испанией. В Стамбуле спор за медали выиграли экс-чемпионы Старого Света. Россияне – четвертые. Но все равно – молодцы.

БОЙ. Альварес Головкину не по зубам

Супербой между Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканцем Саулем Альваресом неожиданно завершился вничью. Андрей БАЗДРЕВ анализирует поединок двух боксеров, а также разъясняет спорное решение судей. Отдельно – ключевые моменты боя.

АВАРИЯ. Ольга Медведцева пострадала в ДТП

Бывшие биатлонистки сборной России Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП на трассе в Красноярском крае. "СЭ" рассказывает о происшествии и желает получившей серьезные повреждения Ольге Медведцевой скорейшего выздоровления.

ФОРМУЛА. Квят попросил прощения после нового провала

Дождь превратил "Гран-при Сингапура" в огонь. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "доставшей" его субботней квалификации закончил гонку в стене, лидер личного зачета Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" – на вершине, а стартовавший с поула конкурент британца Себастьян Феттель – в ауте после столкновения двух "Феррари" и "Ред Булла".

ТАКОЙ ХОККЕЙ. "Не надо делать из Овечкина Дон Кихота"

Постоянный эксперт "СЭ" Александр ХАВАНОВ – о наиболее заметных событиях прошедшей недели. Одно из них – заявление сегодняшнего именинника, нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина о пропуске Олимпиады-2018. Даже суперфорварду не победить ИИХФ, МОК и главное – НХЛ.

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