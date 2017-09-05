Поражение баскетболистов, закат "Арарата" и беспредел в Дагестане

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 5 сентября.

ЕВРОБАСКЕТ. С Порзингисом справились, с Латвией – нет

Сборная России потерпела первое поражение на Евробаскете, впервые в истории турнира проиграв Латвии – 69:84. Еще по предстартовым раскладам считалось, что именно игра против Латвии будет для России ключевой на предварительном этапе. Правда, до начала турнира многие предполагали, что мы и прибалтийская команда будем рубиться за третье место в группе, чтобы избежать встречи со сборной Испании уже в первом раунде плей-офф. Но реальность превзошла ожидания.

СЕНСАЦИЯ. "Арарат" закрывается. Как, уже?

Сегодня стало известно, что в ближайшие дни московский "Арарат" прекратит свое существование. Рассказываем о главной футбольной новости дня. Клуб был образован перед началом этого сезона и заявился в зону "Центр" ПФЛ. За команду выступают такие известные футболисты, как Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко, Сергей Давыдов, Марат Измайлов и другие. После семи туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице. Что будет дальше?

ПРАВО ТОЛПЫ. Дагестанские болельщики унизили бразильского бойца

Поединок Диего Брандао и Ахмеда Алиева обещал стать главным событием вечера – первый раунд оба бойца провели "в открытую", на хороших скоростях обмениваясь ударами. Бразилец был даже близок к победе, отправив соперника в нокдаун, но не смог развить успех. В концовке второго раунда он оказался в партере после удара по печени. И тут начался беспредел…

ЭКСКЛЮЗИВ. Витинью: "Со своим уровнем Фернандес должен выступать за Бразилию"

Способен ли ЦСКА стать чемпионом без новичков? Возможно ли победить "МЮ"? Как Мариу Фернандес относится к сборной России? Почему не забивают Чалов и Оланаре? Зачем Неймар поменял Барселону на Париж? Об этом и многом другом в интервью "СЭ" рассказал бразильский форвард армейского клуба.

СЕЛЕКЦИЯ НОУНЕЙМОВ. Как "Спартак" и "Зенит" провели лето

1 сентября в РФПЛ завершилась заявочная кампания. Разбираем главные тенденции летнего трансферного окна. А они, как оказалось, совсем грустные и заставляют задуматься над будущим российского футбола.

МЕЙВЕЗЕР VS МАКГРЕГОР. 6,5 миллиона или одна большая афера?

Президент UFC Дана Уайт заявил, что количество зрителей, купивших трансляцию боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, превысило 6,5 миллионов. И назвал это абсолютным рекордом системы PPV (pay per view). Сенсационную новость разнесли по всему свету, но специалисты сразу отнеслись к сумасшедшей цифре скептически.

ГЕРОЙ. Максим Михайлов: "Иллюзий строить не надо – это всего лишь чемпионат Европы"

Максим Михайлов, возможно, самый недооценный спортсмен нашей страны. Впервые в сборную он попал в 2008 году и с тех пор был основным диагональным команды на всех важных турнирах. Отыграть девять лет подряд на стабильно высочайшем уровне – это фантастика. И вот MVP победного для России чемпионата Европы в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о громком успехе нашей сборной на турнире в Польше.

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