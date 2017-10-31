Кризис Манчини, баттл Комбарова с Кафельниковым и споры о Денисове

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 31 октября.

НЕОЖИДАННО. Первый кризис Манчини

Главный фаворит чемпионата "Зенит" в последних четырех матчах РФПЛ не одержал ни одной победы, в трех из них не забивал, и после разгрома от "Локомотива" (0:3) уступил железнодорожникам звание победителя первого круга. Разбираемся, что происходит.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Дмитрий Комбаров: "Вымораживает, когда критикуют дилетанты"

Защитник "Спартака" недавно продлил контракт с клубом до 2020 года, провел за красно-белых 200-й матч, а в понедельник был вызван в сборную России – впервые после Кубка конфедераций. Перед вылетом в Севилью игрок поговорил с "СЭ" на эти темы, поделился ожиданиями от важнейшего матча в Лиге чемпионов и рассказал, как относится к частой критике в свой адрес.

ОТВЕТ. Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"

Олимпийский чемпион по теннису ответил на критику в свой адрес со стороны защитника "Спартака" Дмитрия Комбарова. В то же время он сделал прогноз на завтрашний матч с "Севильей" и назвал будущего чемпиона премьер-лиги – весьма неожиданный прогноз для спартаковского болельщика.

СКАНДАЛ. Шипачев едет в Россию. В ЦСКА, Уфу или родной Череповец?

Сага завершена. Вадим расторгнет контракт с "Вегасом", как только пройдет безусловный драфт отказов. Формально в течение 48 часов кто-то может на него позариться и забрать себе за 125 долларов. На практике такого с безусловными драфтами отказов, на которые игроков выставляют перед выкупом или расторжением контракта, не случается. Тем более что Шипачев хочет вернуться в Россию.

НАДЕЖДА. Павел Кулижников: "Меня хоронили уже раз 50. Пока рановато"

Пятикратный чемпион мира и один из главных претендентов на золото Олимпиады в Пхенчхане дал "СЭ" обстоятельное интервью и рассказал о лицемерии, рэп-баттлах и желании соревноваться.

ВОПРОС. Нужен ли Денисов сборной. И если да, то почему

Главной темой после объявления состава нашей национальной команды на матчи с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург) стал невызов капитана "Локомотива" Игоря Денисова. Прав ли Станислав Черчесов, который продолжает игнорировать одного из лучших футболистов чемпионата России? Однозначного ответа нет.

СТАБИЛЬНОСТЬ. Состав сборной силен даже без Дацюка, Ковальчука и Маркова

В олимпийский год Олег Знарок решил не искушать судьбу, поэтому состав для первого этапа Евротура получился максимально предсказуемым и очень похожим на тот, который поедет в Корею в феврале следующего года. Ставка сделана на проверенных людей.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".