Атмосфера ненависти убивает "Спартак", Горлукович понимает мотив нападения на Глушакова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 30 ноября.

СКАНДАЛ. Как убивают "Спартак"

Против Глушакова проводят акции, болельщик атакует капитана прямо на поле, фанаты дерутся друг с другом, команда снова проигрывает, а самое страшное, никто, похоже, не понимает, что делать. В "Спартаке" и вокруг него развернулась настоящая гражданская война.

ВИНОВНЫЙ? Игры у "Спартака" и не было. А фанат сбил концентрацию

Фонтана эмоций, который бил у игроков красно-белых в первом матче под руководством Олега Кононова, на еврокубковую встречу, увы, не хватило. При минус 13, которые были к началу игры в Тушине, он быстро замерз. Помимо единства, с которым игроки отреагировали на атаку фанатом Дениса Глушакова (главный тренер положительно оценил реакцию игроков на пресс-конференции), в Европе нужна еще и поставленная игра. Вернее, не "еще и", а в первую очередь.

ВИНОВЕН! Фанат, напавший на Глушакова, арестован. Но он не жалеет о своем поступке

Мирослав Голунов, выбежавший на поле в ходе матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рапид" (1:2), арестован на 10 суток. Об этом "СЭ" сообщил сам фанат.

ЖЕСТКО. Cергей Горлукович: "Глушаков – ноль на поле. Фанаты его по голове должны что ли гладить?!"

Знаменитый спартаковский "дед" – жестко о поражении красно-белых и Денисе Глушакове. Мнения с эмоциями и аргументами, согласны?

БОМБА. "Вынесли тарелку со стеклянным колпаком. На ней лежало сердце Александра Белова"

Обозреватели "СЭ" Юрий Голышак и Александр Кружков отыскали в Петербурге вдову и сына легендарного Владимира Кондрашина. Они прочитали кучу заметок про эту семью. Про вдову великого Владимира Кондрашина Евгению Вячеславовну и сына Юру, передвигающегося в инвалидном кресле. Но, говорили знающие люди, голова у Юры – о-го-го! Светлейшая! Так и оказалось. Ломовой "Разговор по пятницам".

№1. Семак обеспечил России евровесну

"Зенит" одержал очередную домашнюю победу – в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы он обыграл "Копенгаген" (1:0) и гарантировал себе участие в 1/16 финала. Пока это первая команда, которая будет играть весной в Европе. Кто вслед за Семаком?

ОТКРОВЕНИЯ. Вячеслав Колосков: "48 команд на ЧМ сделали, чтобы получить голоса на выборах"

Гостем авторской программы "Начистоту" Александра Львова стал человек, который 28 лет был послом нашего футбола на самом высоком уровне. Почетный президент РФС оценил работу Джанни Инфантино на посту главы ФИФА, высказался насчет расширения финальной стадии ЧМ с 32 до 48 команд и рассказал о случае, когда, руководя советским футболом, мог лишиться партбилета.

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