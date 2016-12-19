Новый глава Федерации регби России может обратиться в прокуратуру из-за действий команды соперника

Новый президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе готов обратиться в прокуратуру в связи с действиями предыдущего главы организации Вячеслава Копьева, который баллотировался на новый срок. Выборы прошли в понедельник в Москве. Вице-президент организации Владимир Павлов заявил, что результаты выборов нелегитимны, так как для проведения голосования должны были голосовать 75 процентов аккредитованных региональных федераций, и теперь этим вопросом будут заниматься юристы. За несколько минут до начала голосования по кандидатуре нового президента организации сторонники бывшего главы ФРР Копьева покинули зал. Из 116 зарегистрированных делегатов в голосовании принимали участие 78. Позже представители Минспорта признали выборы легитимными.

- Наша позиция честная. Все прошло абсолютно легитимно и законно, кворум был, народ проголосовал, - цитирует "Р-Спорт" Лосаберидзе. - Их желание было законом для всех, я считаю так. На конференции присутствовал замминистра спорта РФ Павел Новиков и много чиновников, которые все видели конкретно и знают. Видеозапись есть, документы все в порядке абсолютно, мандаты подтверждены и сданы под зачет, так что нам надо поздравить себя и друг друга. Они признали итоги выборов, присутствовали на выборах и все видели своими глазами. Они присутствовали на всех переговорах, проведенных в ходе конференции. Также присутствовал представитель ОКР.

Дальнейшие действия? Завтра будет день, будет пища. Я считаю, что то, что сейчас происходит - неправильно, некрасиво и недостойно. Некоторые документы попытались унести, забрать и скрыть. Мы опечатали федерацию и завтра в 10 утра с сотрудниками федерации будем уже общаться. Если документы не будут отданы, мы будем действовать в правовом поле, отдадим документы в прокуратуру, потому что считаем, что они были похищены.