Два английских регбиста из одной команды дисквалифицированы на 4 года за допинг

Антидопинговое агентство Великобритании отстранило на четыре года регбиста Ли Мэйпэлса за употребление допинга, сообщает insidethegames.biz. Спортсмен уличен в употреблении стероидов нандролона и оксиметолона. Срок дисквалификации стартовал 8 июля и истечет 7 июля 2020 года.

- Когда Ли Мэйпэлс принял решение употреблять допинг, он обманул своих товарищей по команде, соперников, фанатов и спорт, - сказал директор по операциям UKAD Пэт Майхилл. - К тому же он рисковал не только своей карьерой, но и здоровьем. UKAD всегда старается найти наиболее строгое наказание для человека, который решает обмануть систему.

Отметим, что это второй случай наказания английского регбиста за допинг за последние месяцы - в июле партнер Мэйпэлса по команде "Ханслет Хоукс" Натан Дарби также получил отстранение на четыре года за три анаболических стероида в пробе.