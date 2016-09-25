15:14 25 сентября | РЕГБИ

Два английских регбиста из одной команды дисквалифицированы на 4 года за допинг

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Антидопинговое агентство Великобритании отстранило на четыре года регбиста Ли Мэйпэлса за употребление допинга, сообщает insidethegames.biz. Спортсмен уличен в употреблении стероидов нандролона и оксиметолона. Срок дисквалификации стартовал 8 июля и истечет 7 июля 2020 года. 

- Когда Ли Мэйпэлс принял решение употреблять допинг, он обманул своих товарищей по команде, соперников, фанатов и спорт, - сказал директор по операциям UKAD Пэт Майхилл. - К тому же он рисковал не только своей карьерой, но и здоровьем. UKAD всегда старается найти наиболее строгое наказание для человека, который решает обмануть систему. 

Отметим, что это второй случай наказания английского регбиста за допинг за последние месяцы - в июле партнер Мэйпэлса по команде "Ханслет Хоукс" Натан Дарби также получил отстранение на четыре года за три анаболических стероида в пробе.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

Отстраняют те страны, где государство покрывает своих допингистов

21:37 25 сентября

and0508

Так надо отстранить Англию от всех соревнований .........

16:06 25 сентября

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