Аргентинский регбист умер после силового приема

Регбист "Беразетеги" Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, сообщает Clarin. Это произошло в результате того, как против него провели силовой прием. Соперник провел силовой прием, в результате которого 20-летний спортсмен получил сильный удар в грудь.

Регбист почувствовал себя плохо, его заменили, а у кромки поля врач оказал ему первую помощь. Через несколько минут у Кастро начались судороги, его отправили в больницу. Скорая долго не могла приехать, поэтому регбиста повезли на обычном автомобиле. По дороге он скончался.