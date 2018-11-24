У Дарьи Дмитриевой родился второй ребенок

Российская гимнастка Дарья Дмитриева вновь стала мамой. У нее родился второй ребенок. Спортсменка назвала новорожденного сына Гордеем.

- Спасибо Боженьке за мое сокровище. Спасибо моему любимому мужчине. Спасибо всем, кто помог тебе появиться на этот свет. Это невероятное счастье, - написала спортсменка в Инстаграме. - Я вам обязательно позже расскажу как, где и с кем все это происходило. А пока что знакомьтесь! Мой сын! Гордей.

У Дмитриевой уже есть сын Макар от бывшего мужа хоккеиста Александра Радулов. Он родился 11 ноября 2015 года. В комментариях к записи о рождении второго ребенка ее поздравили супруга Евгения Малкина Анна Кастерова и Илья Ковальчук.

25-летняя Дарья Дмитриева – серебряный призер Олимпиады-2012, четырехкратная чемпионка мира. Она завершила карьеру в 2013 году.